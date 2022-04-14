Импортозамещенный SSJ100 появится в конце 2023 года

Полностью импортозамещенный SSJ 100 появится в конце 2023 года. С 2004 станут выпускать по 20 таких самолетов в год, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«В 2024 году мы планируем наладить производство импортозамещенного самолета "Сухой Суперджет" с отечественными двигателями ПД-8 в количестве 20 штук в год», — цитирует ТАСС Чемезова.

Объединенная авиастроительная корпорация планирует, что первый полет SSJ 100 с российским двигателем ПД-8 состоится в начале 2023 года, говорил ранее глава ОАК Юрий Слюсарь.

Самолет SSJ 100 относится к семейству региональных судов. Дальность полета базовой версии — 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров.

SSJ New - модификация самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Помимо замены двигателя с SaM-146 на ПД-8, работа над SSJ New предусматривает замену ключевых зарубежных систем на отечественные.