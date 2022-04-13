Twitter приобрел компанию OpenBack, позволяющую сортировать сообщения на стороне устройства и получать их только от избранного круга пользователей, игнорируя ненужное.

Благодаря технология OpenBack уведомления обрабатываются на стороне устройства, что минимизирует вероятность их утечки и разгружает сервера, сообщает Slashgear.

Фактически технология работает как фильтр — пользователь социальной сети получает все уведомления, но гаджет информирует его только об избранных.

Пока неизвестно, как Twitter будет реализовывать полученные технологии. Аналитики предполагают, что компания может сделать услугу платной или предложить обход ограничений уведомлений для рекламодателей.