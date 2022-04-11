Дерипаска раскритиковал «начальников по импортозамещению»

Успешные компании сами смогут наладить испортозамещение без всяких начальников в этой сфере, им нужно только проектное финансирование, сказал журналистам миллиардер, руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска.

«Я считаю — вот есть компании успешные, есть успешные предприниматели, нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению… Есть компании, которые готовы это сделать, нужно принять решение на конкурсной, бесконкурсной основе, предоставить им возможность получить нормальное проектное финансирование», — сказал Дерипаска.



Он также призвал не оказывать поддержку крупным государственным банкам. Вместо этого, продолжил он, следует сосредоточиться на помощи кредитным организациям, находящимся в рейтингах на 51-й и следующих позициях.



«То нам обещали, что золотовалютные резервы — это счастье. Черный день пришел — счастье забрали… Не удастся избежать социальных проблем», — сказал Дерипаска.

Ранее западные страны заморозили порядка половины золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов из общего объема в 640 миллиардов.