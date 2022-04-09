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Названы сроки начала продаж пикапа Сybertruck

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kruzatmodified by Periwinklewrinkles / CC BY-SA 4.0

Продажи пикапа Cybertruck начнутся в 2023 году, сообщил американский миллиардер и глава компании Tesla Илон Маск.

Выступая на автозаводе компании в пригороде Остина, бизнесмен принес извинения потенциальным покупателям за задержку с выпуском этой модели, представленной еще в ноябре 2019 года, передает The New York Times.

Серийный автомобиль Tesla Сybertruck будет оснащен силовой электрической установкой. Самая мощная версия сможет проехать без подзарядки 800 километров. Максимальная скорость машины составляет 210 километров в час.

Отмечается, что задержка с производством Сybertruck дали возможность конкурентам Tesla быстрее выйти на рынок пикапов. Так, компания Ford летом этого года начнет выпуск электрического пикапа F-150 Lightning.

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GammiPluh

Какого факта? Ну приведите факты... доказательства у вас все время строятся как бы это не было парадоксально...

GammiPluh

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anbel13

За три с половиной года все накопления будут "пшик". А кредит брать и ростовщиков кормить - ещё раньше...

c2h5oh76

никогда не было у него фактов и не будет, одна сплошная писанина, когда его тыкаешь носом в факты, он...