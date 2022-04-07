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Омский губернатор прочитает «Тотальный диктант»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Омской области

Глава Омской области Александр Бурков будет главным диктором «Тотального диктанта» на площадке в ОмГУ им. Достоевского в субботу, 9 апреля, сообщает правительство области.

 «Тотальный диктант» — это ежегодная акция для всех желающих по проверке грамотности. Проект появился в 2004 году в Новосибирске, но в дальнейшем распространился по всей России и другим странам.

Автором текста «Тотального диктанта — 2022» стала Марина Степнова — писательница, переводчик, сценарист.

Акция начнется в 14.00 на 43 площадках в Омске. Для участия в «Тотальном диктанте» необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru.  

 В Новосибирске будет открыто 66 площадок для диктанта, которые смогут вместить более 5 тысяч человек. Предварительная регистрация откроется 30 марта. В этом году текст диктанта подготовила писатель и переводчик Марина Степнова.

Лидеры группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко прочитают «Тотальный диктант» в Новосибирске. Кучеренко прочитает текст диктанта на площадке в кинотеатре «Победа», которую могут посетить 250 человек. Ткаченко будет диктовать текст в НГТУ.

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Жизнь #Образование #Омск #Новосибирск
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