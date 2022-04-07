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Томские ученые вывели безвирусный картофель

Источник:
Sibnet.ru
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Наработки ученых Биологического института Томского госуниверситета позволяют снизить зависимость от импорта и обеспечить россиян качественным семенным материалом картофеля, устойчивым к вирусам и стрессу, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые берут незараженные клетки, из которых развиваются растения, и выращивают их в пробирках в специальных средах. Следующий этап – выращивание в гидропонных установках в питательных растворах без использования почвы. На этих этапах можно увеличивать количество оздоровленных миниклубней благодаря применению фитогормонов в очень низких концентрациях.

«Почва всегда содержит патогены, поэтому в обычном картофеле с годами может накапливаться до 25 видов вирусов. Это снижает сортовые качества растения и приводит к плохому хранению клубней», —  сказал сотрудник кафедры физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики БИ ТГУ Вячеслав Дорофеев.

Выращивание в гидропонных установках исключает данные факторы риска при получении исходного семенного материала – оздоровленных миниклубней. Они являются абсолютно чистыми, что подтверждают проверки с помощью молекулярных методов

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