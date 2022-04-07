Томские ученые вывели безвирусный картофель

Наработки ученых Биологического института Томского
госуниверситета позволяют снизить зависимость от импорта и обеспечить россиян
качественным семенным материалом картофеля, устойчивым к вирусам и стрессу,
сообщает пресс-служба вуза.
Ученые берут незараженные клетки, из которых развиваются
растения, и выращивают их в пробирках в специальных средах. Следующий этап –
выращивание в гидропонных установках в питательных растворах без использования
почвы. На этих этапах можно увеличивать количество оздоровленных миниклубней
благодаря применению фитогормонов в очень низких концентрациях.
«Почва всегда содержит патогены, поэтому в обычном картофеле
с годами может накапливаться до 25 видов вирусов. Это снижает сортовые качества
растения и приводит к плохому хранению клубней», — сказал сотрудник кафедры физиологии растений,
биотехнологии и биоинформатики БИ ТГУ Вячеслав Дорофеев.
Выращивание в гидропонных установках исключает данные факторы риска при получении исходного семенного материала – оздоровленных миниклубней. Они являются абсолютно чистыми, что подтверждают проверки с помощью молекулярных методов
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