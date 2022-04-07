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Московский суд вызвал Чубайса на допрос

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд в Москве вызвал бывшего гендиректора «Роснано» и спецпредставителя президента России по устойчивому развитию Анатолия Чубайса на допрос в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

«После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс», — цитирует ТАСС Макарова.

По его словам, на звонки суда Чубайс не отвечает, телефон его недоступен, повестки не забирает. Адвокат отметил, что решение о вызове Чубайса в качестве потерпевшего принято впервые с момента рассмотрения дела, которое слушается уже в третий раз.

В 2017 году по заявлению Анатолия Чубайса возбудили дело по факту кражи имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Сумма ущерба за время следствия снизилась с 3 миллиардов до 70 миллионов рублей.

Основной фигурант дела — бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков. Также в краже обвиняются бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Вину они не признали.

В конце марта Чубайс уехал из России в Турцию. Президент России Владимир Путин уволил его с должности специального представителя президента по устойчивому развитию. Собеседники Bloomberg говорили, что Чубайс уехал из России из-за несогласия с проведением военной операции на Украине.

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