Путин увидел рост цен и дефицит продуктов на Западе

Запад, включая США, уже столкнулся с ростом цен и дефицитом продовольствия, России надо мониторить ситуацию и использовать весь инструментарий поддержки АПК, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Целый ряд стран, в том числе европейских, в результате своей собственной политики, я уже говорил об этом во вступительном слове, уже столкнулись и со скачками цен, и в Штатах то же самое происходит, и с дефицитом продовольствия», — сказал Путин на совещании по АПК.

По его мнению, эти проблемы так называемые партнеры, попытаются экспортировать в Россию.

«И у нас есть все, чтобы не допустить такого развития событий, а, напротив, повысить доступность продуктов питания для наших граждан через нарастающие мощности российских предприятий, через увеличение поставок продовольствия на внутренний рынок, на прилавки российских магазинов», — отметил президент.