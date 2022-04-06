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Путин увидел рост цен и дефицит продуктов на Западе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Запад, включая США, уже столкнулся с ростом цен и дефицитом продовольствия, России надо мониторить ситуацию и использовать весь инструментарий поддержки АПК, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Целый ряд стран, в том числе европейских, в результате своей собственной политики, я уже говорил об этом во вступительном слове, уже столкнулись и со скачками цен, и в Штатах то же самое происходит, и с дефицитом продовольствия», — сказал Путин на совещании по АПК.

По его мнению, эти проблемы так называемые партнеры, попытаются экспортировать в Россию.

«И у нас есть все, чтобы не допустить такого развития событий, а, напротив, повысить доступность продуктов питания для наших граждан через нарастающие мощности российских предприятий, через увеличение поставок продовольствия на внутренний рынок, на прилавки российских магазинов», — отметил президент.

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nifnif

патриотизм это любовь к родине. есть такая фигня - я родину люблю, а государство - нет. так вот это лживый...

todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...

krasprol

Детям оставьте детство,не выжигайте мозги пропагандой. Достаточно того, что из зомбоящика 24 часа в сутки...

лачинов

... так же опасны как демократы с ядерным оружием.