Кадырову присвоили звание генерал‑лейтенанта

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили воинское звание генерал-лейтенант, сообщил высокопоставленный источник в одном из правоохранительных ведомств.
При этом текст соответствующего приказа по-прежнему не опубликован. Первым о новом звании Кадырова сообщал спикер чеченского парламента Магомед Даудов. По его словам, невозможно переоценить вклад Кадырова в победу над международным терроризмом в Чечне.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать повышение Кадырова, сославшись на то, что не видел текста приказа. «Как только мы увидим указ, если он не закрытый, он будет опубликован», — уточнил он.
Рамзан Кадыров имеет звания генерал-майора милиции и генерал-майора Росгвардии. В 2004 году он получил звание Героя России. Также он является обладателем орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества, Почета.
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