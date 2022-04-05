Автодилер вернул новосибирцам потраченные на допуслуги 13 млн рублей

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Новосибирцы через суд взыскали 13,5 миллиона рублей у автодилера «Автоэкспресс», компания заставляла клиентов заплатить за дополнительные услуги, сообщает УФССП по региону.
Во время оформления кредитного договора на покупку
автомобиля с покупателем заключался обязательный опционный договор на
предоставление дополнительных услуг. Услуга сильно увеличила общую сумму
кредита.
Если покупатели пытались расторгнуть дополнительный договор,
деньги им не возвращали. Потребители обращались в суды, которые обязали
компанию расторгнуть договоры и возместить расходы.
Приставы взыскали с новосибирской компании 13,5 миллиона рублей в пользу 101 одного покупателя.
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