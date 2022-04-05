Автодилер вернул новосибирцам потраченные на допуслуги 13 млн рублей

Новосибирцы через суд взыскали 13,5 миллиона рублей у автодилера «Автоэкспресс», компания заставляла клиентов заплатить за дополнительные услуги, сообщает УФССП по региону.

Во время оформления кредитного договора на покупку автомобиля с покупателем заключался обязательный опционный договор на предоставление дополнительных услуг. Услуга сильно увеличила общую сумму кредита.

Если покупатели пытались расторгнуть дополнительный договор, деньги им не возвращали. Потребители обращались в суды, которые обязали компанию расторгнуть договоры и возместить расходы.

Приставы взыскали с новосибирской компании 13,5 миллиона рублей в пользу 101 одного покупателя.