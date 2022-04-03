Экономист объяснил продажу старых товаров по новым ценам

Продажа товаров по увеличенным ценам, даже если они были куплены по старым, — это нормальное явление при ажиотажном спросе, так как продавцы стараются больше заработать, объяснил экономист из Total Research Николай Вавилов.

Продажу товаров, закупленных по старым ценам, до роста курса доллара, можно наблюдать на авторынке, у ритейлеров бытовой техники, а также в тех отраслях, где большинство товаров – импортные, к примеру, строительные материалы

«Старые партии со временем смешиваются с новыми, которые действительно покупались по возросшим из-за девальвации ценам, поэтому через какое-то время рост цен становится реально обоснованным, особенно с учетом возросших расходов на логистику, топливо, электроэнергию в странах-экспортерах», — цитирует Вавилова агентство «Прайм».

По его словам, такая же ситуация происходила и на рубеже 2014-2015 годов, когда ценники менялись чуть ли не ежечасно, а спрос все равно сметал всю технику с прилавков, и в 2020 году, когда перед пандемией продавцы старались заработать побольше, понимая, что логистические цепочки будут разорваны на какое-то время, а рубль уже начинал снижение.

Поэтому продажи старых партий по новым ценам — это стандартная история, и сценарий ее развития полностью зависит от рынка, заключил Вавилов.