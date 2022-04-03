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Аналитики определили «группу смерти» на ЧМ-2022 по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Группа E на чемпионате мира по футболу в Катаре, где сойдутся сборные Испании, Германии и Японии, будет «группой смерти», такое мнение высказали аналитики портала Goal.

Помимо Испании, Германии, Японии, в группу Е попадет победитель противостояния Новой Зеландии и Коста-Рики.

«Группа смерти», как назвали ее в Goal, вместила двух победителей чемпионата мира, а также одного из сильнейших представителей азиатского футбола. Редакция напомнила, что сборная Японии преодолела квалификацию с отрывом в семь очков от преследователей.

1 апреля в Дохе завершилась жеребьевка групповой стадии ЧМ-2022. На данный момент определились 29 участников из 32. Чемпионат мира стартует 21 ноября.

Сборная России не выступит на мундиале в Катаре из-за отстранения от участия в турнирах под эгидой ФИФА.

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