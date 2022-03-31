Рабочие погибли при обвале грунта на заводе в Новокузнецке

Трое рабочих погибли в результате обрушения траншеи при ремонте трубопровода на металлургическом комбинате «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке в четверг, сообщили экстренные службы.

Произошло обрушение траншеи при ведении ремонтных работ трубопровода подрядной организацией. Трое рабочих погибли, цитируют ТАСС и РИА Новости источник в экстренных службах.

В прокуратуре региона факт обрушения подтвердили, сообщив, что на место выехал прокурор, проводится проверка.

Западно-Сибирский металлургический комбинат — пятый по величине металлургический комбинат в России.