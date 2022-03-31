Авербух предсказал массовый отток российских фигуристов

Длительные санкции со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) могут спровоцировать массовый отток фигуристов из России, заявил известный фигурист Илья Авербух.

«Обособленность никогда не способствует прогрессу. Более того, я уверен, что если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Авербух также выразил надежду, что в скорейшем времени ситуация разрешится, и российские спортсмены будут принимать участие в международных турнирах.

Выступающие или выступавшие за сборную Россию имеют право на официальный переход через два года после получения запроса от зарубежной федерации. По правилам ISU, предполагается годичный карантин, во время которого фигурист пропускает все международные старты.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.