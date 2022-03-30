НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россиян научат делать подгузники из мха

Источник:
Sibnet.ru
168 1
Фото: max_ionov / Attribution-ShareAlike License

Детский бренд My Kiddo предложил россиянам научиться самостоятельно изготавливать подгузники из подручных материалов, об этом сообщается на официальных страницах компании в соцсетях.

Для этого представители бренда проведут специальный мастер-класс, который состоится 31 марта. Его посетителям предложат пофантазировать, из каких подручных средств можно сделать подгузник. По итогам мастер-класса будет выпущен обучающий видеоролик.

«My Kiddo готовится к импортозамещению. На мастер-классе будут использоваться нетрадиционные материалы: марля, мох, капустный лист и полиэтиленовые пакеты», — отмечается в сообщении.

My Kiddo — японский бренд товаров для ухода за малышами с первых дней жизни. На сайте производителя указывается, что компания уделяет особое внимание материалам и технологиям производства товаров для гигиены малыша.

Еще по теме
Первый укус клеща зафиксировали на Алтае
Магнитные бури накроют Землю
Миронов заявил о ненужности ВОЗ для России
Инфекционист дал прогноз по заболеваемости COVID
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Умная» российская артиллерия восхитила офицера армии США
Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta
КамАЗ перейдет на выпуск старых грузовиков
Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» за шутку
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

Plaguer

Отвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.

лачинов

Ребятки в своем репертуаре. Изворачиваются как могут. Уже прикинули, что в ближайшие годы им военный...

Nik3316

если это мелкий шантаж... то вы батенька не дружите с головой