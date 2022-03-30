Россиян научат делать подгузники из мха

Детский бренд My Kiddo предложил россиянам научиться самостоятельно изготавливать подгузники из подручных материалов, об этом сообщается на официальных страницах компании в соцсетях.

Для этого представители бренда проведут специальный мастер-класс, который состоится 31 марта. Его посетителям предложат пофантазировать, из каких подручных средств можно сделать подгузник. По итогам мастер-класса будет выпущен обучающий видеоролик.

«My Kiddo готовится к импортозамещению. На мастер-классе будут использоваться нетрадиционные материалы: марля, мох, капустный лист и полиэтиленовые пакеты», — отмечается в сообщении.

My Kiddo — японский бренд товаров для ухода за малышами с первых дней жизни. На сайте производителя указывается, что компания уделяет особое внимание материалам и технологиям производства товаров для гигиены малыша.