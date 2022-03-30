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Россия частично отменила ответственность за «серый» импорт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство разрешило ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

До подписания постановления в России нельзя было продавать такие товары без разрешения правообладателя. Отмечается, что цель такого механизма — удовлетворить спрос россиян на определенные товары.

Однако ввозить таким способом можно будет только оригинальные товары из специального списка — их перечень будет формировать Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств.

Такая продукция из категории параллельного импорта будет подлежать гарантированному обслуживанию, в отношении нее проведут все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Контрафактные товары останутся вне закона.

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Nik3316

если это мелкий шантаж... то вы батенька не дружите с головой