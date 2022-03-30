Россия частично отменила ответственность за «серый» импорт

Правительство разрешило ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

До подписания постановления в России нельзя было продавать такие товары без разрешения правообладателя. Отмечается, что цель такого механизма — удовлетворить спрос россиян на определенные товары.

Однако ввозить таким способом можно будет только оригинальные товары из специального списка — их перечень будет формировать Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств.

Такая продукция из категории параллельного импорта будет подлежать гарантированному обслуживанию, в отношении нее проведут все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Контрафактные товары останутся вне закона.