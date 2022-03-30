Россия частично отменила ответственность за «серый» импорт

Правительство разрешило ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
До подписания постановления в России нельзя было продавать такие товары без разрешения правообладателя. Отмечается, что цель такого механизма — удовлетворить спрос россиян на определенные товары.
Однако ввозить таким способом можно будет только оригинальные товары из специального списка — их перечень будет формировать Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств.
Такая продукция из категории параллельного импорта будет подлежать гарантированному обслуживанию, в отношении нее проведут все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Контрафактные товары останутся вне закона.
korvinsSНу я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...
PlaguerОтвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.
лачиновРебятки в своем репертуаре. Изворачиваются как могут. Уже прикинули, что в ближайшие годы им военный...
Nik3316если это мелкий шантаж... то вы батенька не дружите с головой