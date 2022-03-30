Пятно после ДТП убрали со льда Байкала

Инспекторы Прибайкальского национального парка ликвидировали на льду озера Байкал загрязнение, которое образовалось после того, как сгорели автомобиль и судно на воздушной подушке, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«На поездку до места аварии, где после столкновения сгорели две единицы транспорта, и саму работу нам потребовалось 2,5 часа. Для того, чтобы убрать загрязнение, использовали ледорубы и мотыги», — руководитель Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Юрий Мясников.

Собранные отходы в пластиковых емкостях транспортировали в лесничество, где они будут храниться до момента отправки на утилизацию.

Государственные инспекторы смогли начать очистку льда после завершения всех мероприятий и процедур со стороны контролирующих и надзорных структур. На основе этих материалов будет рассчитан экологический ущерб и принято правовое решение в отношении виновников аварии.



