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Пятно после ДТП убрали со льда Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Юрий Мясников

Инспекторы Прибайкальского национального парка ликвидировали на льду озера Байкал загрязнение, которое образовалось после того, как сгорели автомобиль и судно на воздушной подушке, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«На поездку до места аварии, где после столкновения сгорели две единицы транспорта, и саму работу нам потребовалось 2,5 часа. Для того, чтобы убрать загрязнение, использовали ледорубы и мотыги», — руководитель Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Юрий Мясников.

Собранные отходы в пластиковых емкостях транспортировали в лесничество, где они будут храниться до момента отправки на утилизацию.

Государственные инспекторы смогли начать очистку льда после завершения всех мероприятий и процедур со стороны контролирующих и надзорных структур. На основе этих материалов будет рассчитан экологический ущерб и принято правовое решение в отношении виновников аварии.

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