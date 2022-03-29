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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия пообещала сократить военную активность ради переговоров

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия решила кардинально сократить военную активность на черниговском и киевском направлениях, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин по итогам первого дня российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«В целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания договора приняло решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях»,— сказал Фомин.

Он добавил, что российская сторона исходит из того, что в Киеве будут приняты «соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы». По словам Фомина, более подробно о принятых решениях Генштаб ВС РФ сообщит по возвращении делегации в Москву.

Российско-украинские переговоры прошли 29 марта в Стамбуле, делегации общались около трех часов. Глава украинской делегации Давид Арахамия уточнил, что на встрече обсуждали новую систему гарантий безопасности для Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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