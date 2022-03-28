Проценты по валютным вкладам выдадут в рублях

Клиенты российских банков могут снять проценты по валютным вкладам наличными только в рублях, такой порядок будет действовать до 9 сентября, сообщает Банк России.

«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные к вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях»,— говорится в сообщении.

Ранее регулятор установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Так, был введен запрет на снятие свыше 10 тысяч долларов с валютных вкладов.

При этом снять можно больше, однако остальную часть денег банк выдаст в рублях по курсу на день выдачи. Кроме этого, в рамках установленного временного порядка банки не продают наличную валюту гражданам.