НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Проценты по валютным вкладам выдадут в рублях

Источник:
Sibnet.ru
249 0
Фото: © Sibnet.ru

Клиенты российских банков могут снять проценты по валютным вкладам наличными только в рублях, такой порядок будет действовать до 9 сентября, сообщает Банк России.

«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные к вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях»,— говорится в сообщении.

Ранее регулятор установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Так, был введен запрет на снятие свыше 10 тысяч долларов с валютных вкладов.

При этом снять можно больше, однако остальную часть денег банк выдаст в рублях по курсу на день выдачи. Кроме этого, в рамках установленного временного порядка банки не продают наличную валюту гражданам.

Еще по теме
Курс доллара упал ниже 90 рублей
Банки начали блокировать карты россиян за спекулятивные покупки
Google остановил подключение карт «Мир» к Google Pay
Банкирам решили ограничить выезд из России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Ужас автомобилистов: на сколько подорожает ОСАГО
Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Минобороны раскрыло потери российской армии на Украине
25
Саудовская Аравия поквитается с США и поставит на Путина
24
Лавров заявил о тотальной войне Запада против России
22
Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов
19
Польша представит НАТО план миротворческой миссии на Украине