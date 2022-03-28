Тело пропавшей в Иркутске девочки нашли в реке

Тело пропавшей 18 марта в Иркутске школьницы найдено в Ангаре, обстоятельства гибели девочки устанавливаются, сообщило СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, в воскресенье в 20 километрах от Иркутска вниз по течению Ангары из реки достали тело без вести пропавшей 14-летней девочки, которая исчезла 18 марта.

Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено. В кармане куртки девочки лежал телефон. Для установления причины смерти школьницы назначена судебно-медицинская экспертиза.

Днем 18 марта девочка ушла в школу, на уроках ее не было. Вечером того же дня восьмиклассница находилась в районе мемориала «Вечный огонь», откуда направилась к памятнику Якова Похабова. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.