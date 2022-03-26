Путин запустил новые антикризисные меры

Президент Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон включает пакет поправок в Налоговый кодекс. Так, он замораживает кадастровую стоимость для исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога на уровне 1 января 2022 года.

Аналогичная норма предусматривается для организаций при уплате налога на имущество. Налоговая база будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года, отмечается в документе.

Также закон освобождает от НДФЛ полученные в 2021-2023 годах доходы в виде материальной выгоды. Например, освобождаются от НДФЛ проценты, полученные по вкладам, остаткам на счетах банков.

Льготы для бизнеса

Продлеваются полномочия субъектов РФ устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, налоговые каникулы в виде налоговой ставки в размере 0%. Эта норма будет действовать до конца 2024 года.

Предлагается отказаться от применения в отношении организаций нормы о повышенном размере пени с 31-го дня просрочки. Устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0% для аккредитованных организаций в отрасли информационных технологий.

Кроме этого, вводится ускоренный возврат НДС для всех компаний, которые не находятся в процедуре банкротства или процессе реорганизации либо ликвидации. Еще одна мера — нулевая ставка НДС для гостиниц в течение пяти лет.