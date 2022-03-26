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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США нарастят производство комплексов Javelin и Stinger

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Department of Defense

США планируют нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, сообщил помощник министра Сухопутных войск США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш.

«Я думаю, мы сможем это сделать», — сказал он, уточнив при этом, что прямо сейчас в отношении производства комплексов рассматриваются такие вопросы, как приобретение дополнительного оборудования к ним, потребности на местах и проблемы с цепочками поставок.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина просит США ежедневно поставлять ей по 500 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Последний груз военной помощи США, согласованный в феврале, прибыл на Украину несколько дней назад. В настоящее время американские власти готовят к отправке очередной груз на общую сумму в 1 миллиард долларов.

Тема: Военная операция на Украине
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