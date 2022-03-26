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КамАЗ перейдет на выпуск старых грузовиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

КамАЗ с начала апреля начнет отгружать дилерам грузовики старого поколения КЗ с моторами экологического класса «Евро-2».

Поколение грузовиков К3 — это машины с классической кабиной, производившейся с различным уровнем модернизации с конца 1960-х годов, пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию блока продаж и сервиса компании за март 2022 года.

Грузовики с двигателями класса «Евро-2» до сих пор сохраняются в модельном ряду КамАЗа. В основном они были предназначены для экспортных поставок в страны Африки и Латинской Америки, где действуют низкие экологические стандарты.

Всего за прошлый год КамАЗ изготовил порядка 1,5 тысячи таких грузовиков при общем тираже в 44,1 тысячи штук. В России для грузовиков сейчас обязателен экологический стандарт «Евро-5», однако его соблюдение невозможно без импортных комплектующих, ставших недоступными из-за санкций.

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Топ комментариев

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

лачинов

То есть если сосед не хочет у меня покупать картошку и мне ничего не продает это он войну мне объявил?...

AlexEvil

Что и кому он доказал ???? Что он как был клоуном так и остался... Это и есть твое доказательство ??

лачинов

Ожидаемо. Метод проведения "спецоперации" выбран, мягко говоря, не оптимальный в плане минимализации...