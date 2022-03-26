КамАЗ перейдет на выпуск старых грузовиков

КамАЗ с начала апреля начнет отгружать дилерам грузовики старого поколения КЗ с моторами экологического класса «Евро-2».

Поколение грузовиков К3 — это машины с классической кабиной, производившейся с различным уровнем модернизации с конца 1960-х годов, пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию блока продаж и сервиса компании за март 2022 года.

Грузовики с двигателями класса «Евро-2» до сих пор сохраняются в модельном ряду КамАЗа. В основном они были предназначены для экспортных поставок в страны Африки и Латинской Америки, где действуют низкие экологические стандарты.

Всего за прошлый год КамАЗ изготовил порядка 1,5 тысячи таких грузовиков при общем тираже в 44,1 тысячи штук. В России для грузовиков сейчас обязателен экологический стандарт «Евро-5», однако его соблюдение невозможно без импортных комплектующих, ставших недоступными из-за санкций.