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Дорога в «Белокурихе горной» обойдется краю в 465 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Визиталтай

Новая дорога появится в строящемся туркластере «Белокуриха горная» в Алтайском крае, ее создание обойдется в 465 миллионов рублей, сообщил официальный портал региона.

Средства на строительство направят из федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Протяженность новой трассы составит почти два километра, ширина – шесть метров. Проектные решения позволят обеспечить круглогодичное безопасное движение транспорта. На дороге предусмотрели светодиодное освещение, обустройство тротуара и велосипедной дорожки. Сейчас ведутся подготовительные работы, построить дорогу планируется до конца 2022 года.

В конце прошлого года на площадке «Белокуриха горная» была открыта автомобильная дорога до горы Мишина. Помимо объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры, на территории кластера создают объекты туристской индустрии.

Туркластер «Белокуриха Горная» строится неподалеку от города-курорта Белокуриха на высоте 800 м над уровнем моря. Это первый в новейшей истории России курорт, который создается с нуля. Основной лечебный фактор — минеральные воды месторождений «Искра-2».

Дорога, связывающая новый и старый курорты, — живописный восьмикилометровый серпантин, поднимающийся на 420 метров. 62 сложнейших изгиба, 12 серпантинов, обустроенные смотровые площадки со множеством арт-объектов.

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Экономика #Алтайский край #Транспорт и дороги #Туризм
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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍