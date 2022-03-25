«Металлург» сравнял счет в серии с «Авангардом»

«Металлург» одержал вторую победу в серии с «Авангардом» в полуфинале КХЛ Востока, теперь командам придется сыграть еще минимум два матча, чтобы выявить финалиста конференции.

Четвертый матч «Авангард»-«Металлург» завершился победой магнитки со счетом 1:5. Автором единственной шайбы у омичей стал Арсений Грицюк, забивший во втором периоде.

У «Металлурга» голы забили Филипп Майе, Брендэн Лайпсик, Джош Карри и Денис Зернов, оформивший дубль.

После четырех игр счет в серии стал 2:2, в плей-офф команды играют до четырех побед. Спортивные эксперты уже называют противостояние магнитки и ястребов одним из самых интересным в полуфинале КХЛ.

Две первые игры победа была за омичами, они обыграли магнитогорцев на их же площадке со счетом 1:8 и 5:6. На третьей игре «Металлург» взял реванш, обыграв ястребов со счетом 2:5.