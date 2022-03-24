НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Психологи выяснили, какие мужчины чаще изменяют

Источник:
Sibnet.ru
390 2
Фото: © stokpic

Склонность к изменам демонстрируют мужчины с так называемыми «темными» чертами личности, выяснили испанские психологи.

Считается, что в классическую «темную триаду» черт личности входят нарциссизм, психопатия и цинизм. Также к ним относят садизм, эгоизм, моральную отстраненность и обиду, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Acta Psychologica.

В ходе эксперимента ученые изучали группу добровольцев. Оказалось, что в целом у мужчин «темные» черты оказались выражены сильнее, чем у женщин. Исключением стал только нарциссизм.

Анализ показал, что 24,7% участников исследования изменяли партнеру, а 40,8% делали это неоднократно. При этом участники эксперимента, которые несколько раз изменяли партнерам, имели более выраженные «темные» черты.

Исследователи констатировали, что мужчины с большей выраженностью «темных» черт личности проявляют большую склонность к неверности. Они порекомендовали людям, которые вступают с такими партнерами в отношения, быть осторожнее.

Еще по теме
Как работают низкий и высокий болевой порог
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Мнение окружающих оказалось способно изменить работу мозга
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
смотреть все
Отношения #Психо #Любовь
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Солнечные очки
  • Как выбрать презерватив
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Обсуждение (2)
Картина дня
Россия организует выплаты жителям Украины
США ввели санкции против депутатов Госдумы
Кремль прокомментировал «исчезновение» Шойгу
Россиянам предложили туры для оформления карт в зарубежных банках
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Disobedient

Какая радостная и грустная одновременно новость. Радостно что избавились наконец от этого проклятия....

Disobedient

Зато когда написал что рубль в отличии от доллара сырьем обеспечен, меня тут заклевали. "Да ты не понимаешь...

WSG0600-164-164

Кто бы мог подумать о таком счастье, нагрянуло резко вроде после того, как Чубайс сбежал из России.

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.