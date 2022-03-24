Психологи выяснили, какие мужчины чаще изменяют

Склонность к изменам демонстрируют мужчины с так называемыми «темными» чертами личности, выяснили испанские психологи.

Считается, что в классическую «темную триаду» черт личности входят нарциссизм, психопатия и цинизм. Также к ним относят садизм, эгоизм, моральную отстраненность и обиду, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Acta Psychologica.

В ходе эксперимента ученые изучали группу добровольцев. Оказалось, что в целом у мужчин «темные» черты оказались выражены сильнее, чем у женщин. Исключением стал только нарциссизм.

Анализ показал, что 24,7% участников исследования изменяли партнеру, а 40,8% делали это неоднократно. При этом участники эксперимента, которые несколько раз изменяли партнерам, имели более выраженные «темные» черты.

Исследователи констатировали, что мужчины с большей выраженностью «темных» черт личности проявляют большую склонность к неверности. Они порекомендовали людям, которые вступают с такими партнерами в отношения, быть осторожнее.