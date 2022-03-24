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Плетнева снялась без белья в клипе «Автоответчик»

Источник:
Sibnet.ru
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Группа «Винтаж» выпустила клип на песню «Автоответчик», в нем солистка Анна Плетнева снялась без белья в откровенных нарядах.

В песне Плетнева рассказывает грустную историю любви, она поет о разорванных отношениях от которых ей все еще больно.

В клипе певица танцует в черном платье с глубоким декольте и длинным разрезом, через который видно, что на ней нет белья.

Анна Плетнева известна своими откровенными образами, ее не раз признавали самой сексуальной женщиной России. «Мне больше идет раздеваться, чем одеваться», говорила ранее в интервью певица.

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Топ комментариев

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