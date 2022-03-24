Apple Pay заблокировал добавление новых карт «Мир»

Apple Pay заблокировал возможность добавлять новые карты российской платежной системы «Мир», это заметили пользователи системы. При этом добавленные ранее карты доступны.

Apple разрешает российским пользователям использовать карты «Мир» для оплаты подписок на свои сервисы. Однако пользователи массово жалуются на невозможность привязать к Apple ID свои карты.

Компания объяснила это проблемами на стороне банка, уточнив, что не накладывала запретов на использование карт «Мир». Ранее Apple приостановила деятельность в России в связи с военной операцией на Украине.

Из-за ухода с российского рынка Apple не будет поставлять пользователям из России новые устройства, однако продолжит выпускать для них обновления и поддерживать работоспособность.