НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Apple Pay заблокировал добавление новых карт «Мир»

Источник:
Sibnet.ru
515 0
Фото: © Sibnet.ru

Apple Pay заблокировал возможность добавлять новые карты российской платежной системы «Мир», это заметили пользователи системы. При этом добавленные ранее карты доступны.

Apple разрешает российским пользователям использовать карты «Мир» для оплаты подписок на свои сервисы. Однако пользователи массово жалуются на невозможность привязать к Apple ID свои карты.

Компания объяснила это проблемами на стороне банка, уточнив, что не накладывала запретов на использование карт «Мир». Ранее Apple приостановила деятельность в России в связи с военной операцией на Украине.

Из-за ухода с российского рынка Apple не будет поставлять пользователям из России новые устройства, однако продолжит выпускать для них обновления и поддерживать работоспособность.

Еще по теме
Россиянам предложили туры для оформления карт в зарубежных банках
Московская биржа возобновила торги российскими акциями
Western Union прекратила проведение денежных переводов в России
Банковская ячейка: размер и назначение
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
34
Навального приговорили к девяти годам строгого режима
34
Чубайс покинул пост представителя президента и уехал из России