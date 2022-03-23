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Британия начнет добычу золота из электронного мусора

Источник:
CNBC
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Фото: Yu. Samoilov / Attribution License

Британский Королевский монетный двор построит завод для добычи золота из мусора в виде печатных плат от смартфонов, компьютеров и другой электроники.

Предприятие вступит в строй в 2023 году и будет использовать новую технологию быстрого извлечения драгметаллов из печатных плат при комнатной температуре. Она позволяет в течение нескольких секунд извлекать из печатных плат более 99% золота, серебра, палладия и меди.

Ожидается, что завод будет перерабатывать до 90 тонн электронных отходов в неделю, позволяя получать несколько сотен килограммов золота ежегодно. На следующих этапах планируется наладить добычу из мусора серебра, палладия и меди.

В мире ежегодно выбрасывается более 53 миллионов тонн электронного мусора, при этом переработке подвергается только 17,4%. При этом обычное захоронение таких отходов приводит к загрязнению окружающей среды вредными и даже токсичными веществами.

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Экономика #Промзона
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