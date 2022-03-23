НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Доллар резко подешевел после приказа Путина продавать газ за рубли

Источник:
Sibnet.ru
991 7
Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара упал в моменте ниже 95 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. На минимуме стоимость доллара опустилась до 94,98 рубля, тогда как на пике торгов американская валюта стоила 104,74.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством объявил, что принято решение перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

Глава государства поручил Центробанку и правительству за неделю определить «понятный и прозрачный» порядок операций по покупке рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах, изменится только валюта платежа.

Еще по теме
Альфа-банк перестал бесплатно пополнять карты других банков
Эксперт рассказала, как получить пособие от 8 до 16 лет
Канцлер ФРГ заявил об обратном эффекте санкций против России
Экономист спрогнозировал АИ-92 свыше 50 рублей к концу года
смотреть все
Экономика #Деньги #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Оптическая иллюзия с кошкой выявит оптимистов и пессимистов
Обсуждение (7)
Картина дня
Россия переведет расчеты за поставки газа в рубли
Доллар резко подешевел после приказа Путина продавать газ за рубли
Кремль оценил ход спецоперации на Украине
Чубайс покинул пост представителя президента и уехал из России
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

krasprol

Вот только наши деды,в первую очередь, думали о стране и делали всё для страны и её народа, а не набивали...

seekeer

По этой логике отменить все выборы в условиях кризиса( хотя в них кто верит). Всем руководителям отделений...

slavaynin

И жена вся в слезах у эльфелевой башни

-Керя-

Жертвы что пожертвовали и хотели забрать обратно деньги а Навальный не отдал что ли. Тогда с Чубайса...