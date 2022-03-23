Курс доллара упал в моменте ниже 95 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. На минимуме стоимость доллара опустилась до 94,98 рубля, тогда как на пике торгов американская валюта стоила 104,74.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством объявил, что принято решение перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

Глава государства поручил Центробанку и правительству за неделю определить «понятный и прозрачный» порядок операций по покупке рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах, изменится только валюта платежа.