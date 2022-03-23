Курс доллара упал в моменте ниже 95 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. На минимуме стоимость доллара опустилась до 94,98 рубля, тогда как на пике торгов американская валюта стоила 104,74.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством объявил, что принято решение перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.
Глава государства поручил Центробанку и правительству за неделю определить «понятный и прозрачный» порядок операций по покупке рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.
Путин подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах, изменится только валюта платежа.
krasprolВот только наши деды,в первую очередь, думали о стране и делали всё для страны и её народа, а не набивали...
seekeerПо этой логике отменить все выборы в условиях кризиса( хотя в них кто верит). Всем руководителям отделений...
slavayninИ жена вся в слезах у эльфелевой башни
-Керя-Жертвы что пожертвовали и хотели забрать обратно деньги а Навальный не отдал что ли. Тогда с Чубайса...