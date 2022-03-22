Россия выплатила деньги западным инвесторам

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона по облигациям внешних займов с погашением в 2029 году на сумму 65,6 миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

Национальный расчетный депозитарий получил средства для выплаты купона по этому выпуску евробондов 21 марта. Таким образом, Россия в очередной раз избежала технического дефолта, который мог бы грозить в случае заморозки платежа.

«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций»,— отмечается в сообщении.

Выплаты произведены в валюте. Ранее глава министерства Антон Силуанов говорил, что выплаты по выпущенным с 2018 года еврооблигациям возможны в рублях по курсу Центробанка РФ. Рейтинговое агентство Fith отмечало, что выплата купонов в рублях будет означать дефолт.