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Россия выплатила деньги западным инвесторам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона по облигациям внешних займов с погашением в 2029 году на сумму 65,6 миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

Национальный расчетный депозитарий получил средства для выплаты купона по этому выпуску евробондов 21 марта. Таким образом, Россия в очередной раз избежала технического дефолта, который мог бы грозить в случае заморозки платежа.

«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций»,— отмечается в сообщении.

Выплаты произведены в валюте. Ранее глава министерства Антон Силуанов говорил, что выплаты по выпущенным с 2018 года еврооблигациям возможны в рублях по курсу Центробанка РФ. Рейтинговое агентство Fith отмечало, что выплата купонов в рублях будет означать дефолт.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?