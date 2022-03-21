Минобороны сообщило о скором разгроме нацбата «Донбасс»

Подразделения российской армии на Украине завершают разгром нацбата «Донбасс», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня продвинулись на 12 км, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое», — сказал Конашенков.

По его словам, уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов. В настоящее время ведется бой с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское.

Группировка войск Донецкой Народной Республики продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Уничтожено до 20 человек личного состава, один танк, одна БМП и три автомобиля повышенной проходимости.

На направлении Новоселовка Вторая — подразделения Донецкой Республики вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новоселовка Вторая.

Конашенков сообщил, что российская авиация поразила за день 89 военных объектов Украины: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять орудий, пять артскладов, 65 мест скопления боевой техники. Средства ПВО сбили в воздухе семь украинских беспилотников.