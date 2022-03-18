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Xiaomi представила 100‑дюймовый телевизор

Источник:
Sibnet.ru
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Огромный смарт-телевизор Redmi TV MAX с диагональю 100 дюймов
Фото: © Redmi

Xiaomi официально представила гигантский смарт-ТВ Redmi TV Max с диагональю экрана 100 дюймов (254 сантиметра). Габариты телевизора приблизительно 120 на 220 сантиметров, он поддерживает 4К и оснащен хорошей стереосистемой.

В этой модели телевизора Xiaomi решила отказаться от OLED и использовала более распространенную IPS-матрицу, сообщает ITHome. Разрешение 38402160, экран имеет углы обзора в 178 градусов и частоту обновления 120 Гц.

Телевизор оснащен датчиком освещенности, способным автоматически подстраивать яркость для наиболее комфортного просмотра. Предел составляет 700 нит, что является довольно высоким показателем и обеспечивает высокую четкость изображения при различной интенсивности освещения.

За звук отвечают два 15-ваттных динамика. Среднюю мощность компенсирует поддержка технологий Dolby Atmos, Dolby Audio и DTS-HD, обеспечивающих высокое качество. Для голосового управления используются два микрофона, встроенные не в пульт, а непосредственно в телевизор.

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Работает смарт-ТВ под управлением фирменной оболочки MIUI TV, она используется преимущественно в Китае, а при выходе телевизоров на мировой рынок, Xiaomi устанавливает на них Android TV. 

Redmi TV Max оснащен 4-х ядерным процессором ARM Cortex-A73 и графикой ARM Mali-G52 MC1, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. 

Выход телевизора Redmi TV Max для китайского рынка ожидается 4 апреля, цена новинки составляет 3,15 тысячи долларов. О сроках выхода Global-версии пока не сообщается.

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number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.

GammiPluh

А где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.

Очаков

В Укрятне, в схроне засел.
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