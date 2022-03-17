Фильм «Звездный разум» вышел в Wink

Российский фильм «Звездный разум» про вирус, грозящий гибелью всему живому, появился в видеосервисе Wink.

Сюжет фильма развивается в недалеком будущем. Вирус, поразивший биосферу, грозит скорой гибелью всему живому на Земле. Космическая миссия отправляется на далекую планету, чтобы создать для людей новый дом в космосе. Но там космонавтов ждет столкновение с чем-то непостижимым, имеющим на планету собственные планы.

В фильме снялись Егор Корешков, Алена Константинова, Дмитрий Фрид, Никита Дювбанов, Лиза Мартинес, Константин Самоуков, Виктор Потапешкин, Петр Романов.

Посмотреть «Звездный разум»можно в видеосервисе Wink в одной из подписок. Для абонентов «Теле-2» стоимость некоторых подписок составляет 10-14 рублей за день.