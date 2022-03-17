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Фильм «Звездный разум» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Российский фильм «Звездный разум» про вирус, грозящий гибелью всему живому, появился в видеосервисе Wink.

Сюжет фильма развивается в недалеком будущем. Вирус, поразивший биосферу, грозит скорой гибелью всему живому на Земле. Космическая миссия отправляется на далекую планету, чтобы создать для людей новый дом в космосе. Но там космонавтов ждет столкновение с чем-то непостижимым, имеющим на планету собственные планы.

В фильме снялись Егор Корешков, Алена Константинова, Дмитрий Фрид, Никита Дювбанов, Лиза Мартинес, Константин Самоуков, Виктор Потапешкин, Петр Романов.

Посмотреть «Звездный разум»можно в видеосервисе Wink в одной из подписок. Для абонентов «Теле-2» стоимость некоторых подписок составляет 10-14 рублей за день.

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Топ комментариев

gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

лачинов

Вообщем как всегда крайним остался потребитель. Его доходы на такой процент, увы, даже близко не выросли.
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