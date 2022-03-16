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Вышел трейлер мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание»

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Universal Pictures опубликовала дублированный трейлер мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание» от создателей «Шрека».

По сюжету нового мультфильма рыцарь хвоста и шпаги или Кот в сапогах в компании очаровательной Кисы Мягколапки и болтливого пса Перро отправляется в величайшее путешествие, чтобы найти мифическую Звезду Желаний и проверить, действительно ли у котов всего девять жизней.

Умерев восьмой раз Кот в сапогах понимает, что его жизнь бесценна. Он начинает ценить и ее и распоряжаться ей по-другому.

«Кот в сапогах: Последнее желание» принадлежит Universal Pictures, которая приостановила деятельность в России, и неизвестно, попадет ли мультфильм в отечественный прокат. Дата мирового релиза пока тоже не назначена.

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Топ комментариев

Egorka72

Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют

CaRdan

Ну да, как раз к завершению спецоперации. И заключат с новой администрацией.

pkv84

Не,ну так дела не делаются,смысл было народ России вгонять в экономический кошмар,не добившись даже наполовину...

WSG0600-164-164

Так предсказал же Задорнов : https://www.youtube.com/watch?v=UZhNVcNDrrI , и угадал.
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