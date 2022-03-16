Вышел трейлер мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание»

Компания Universal Pictures опубликовала дублированный трейлер мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание» от создателей «Шрека».

По сюжету нового мультфильма рыцарь хвоста и шпаги или Кот в сапогах в компании очаровательной Кисы Мягколапки и болтливого пса Перро отправляется в величайшее путешествие, чтобы найти мифическую Звезду Желаний и проверить, действительно ли у котов всего девять жизней.

Умерев восьмой раз Кот в сапогах понимает, что его жизнь бесценна. Он начинает ценить и ее и распоряжаться ей по-другому.

«Кот в сапогах: Последнее желание» принадлежит Universal Pictures, которая приостановила деятельность в России, и неизвестно, попадет ли мультфильм в отечественный прокат. Дата мирового релиза пока тоже не назначена.