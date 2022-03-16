Как работают низкий и высокий болевой порог

На боль все реагируют все по-разному. Одни переносят ее легко или стойко, другие реагируют остро и эмоционально. От чего зависит порог чувствительности боли?

Что такое боль

По определению, предложенному Международной Ассоциацией по Изучению Боли (IASP), боль – это неприятное или мучительное неприятное ощущение, выполняет роль сигнала о реальном или возможном повреждении тканей.

«Боль — эмоция, наша реакция на реально существующее повреждение тканей, например, при переломе, вывихе, ранении. Либо, что тоже часто встречается, ощущение, и крайне неприятное, которое может возникнуть без наличия реального повреждения», — сказала Sibnet.ru врач-невролог неврологического отделения Сеченовского Университета Татьяна Насонова.

Если в первом случае боль говорит о травме или заболевании, то во втором случае речь о нарушениях в работе нервной системы. Например, при центральной сенситизации (ЦС).

«ЦС можно объяснить простыми словами как процесс в центральной нервной системе, который и без наличия повреждения запускает неприятные болевые ощущения, которые пациент реально ощущает», — пояснила Насонова.

Различают три типа боли:

Ноцицептивная боль возникает в результате повреждения тканей. Эволюцией такая боль задумывалась, чтобы выполнять защитную функцию. Описывается как ноющая, острая, тянущая.

Нейропатическая боль возникает в результате повреждения нервного волокна, описывается в терминах: жжение, прохождение электрического тока, может сопровождаться онемением, ползанием «мурашек».

Ноципластическая боль определяется как боль, возникающая в связи с измененной ноцицепцией (активность в нервных волокнах периферической и центральной нервной системы, возбуждаемая разнообразными стимулами) при отсутствии четких признаков существующего или возможного повреждения ткани.

Высокий и низкий болевой порог

Низкий болевой порог означает, что человек очень нетерпим к боли. А высокий болевой порог, наоборот, говорит о способности человека терпеть очень сильную боль.

Чувствительность к боли связана с психологическими особенностями, привычным болевым поведением и даже воспитанием в детстве.

«Страх, беззащитность, катастрофизация (склонность ожидать худшего) ведут к снижению болевого порога и повышают риски хронизации болевого синдрома», — привела пример невролог.

#Здоровье Факты, которые нужно знать про таблетки

Болевой порог имеет значение не только для самого человека. Бывает, его нужно знать медикам, чтобы подобрать обезболивающее.

Чтобы оценить болевую чувствительность, используются разные методы. Например, алгизиметры. Есть алгезиметры с грузиками, давящими на металлическое острие, упирающееся в кожу. Бывают алгезиметры со щипцами и такие, которые оценивают болевое восприятие с помощью электрического тока.

«Оценка болевого синдрома субъективна, зависит от самого пациента. Поэтому менее травматичными методами является использование специальных шкал», — отметила врач.

Например, визуальная аналоговая шкала — отрезок в 10 сантиметр (100 миллиметров). Каждый миллиметр — один балл. Пациент должен отметить —насколько сильная его боль, если начало отрезка — 0 баллов (самая минимальная боль), а конец отрезка —100 баллов (самая сильная боль в жизни).

По чувствительности к боли людей условно делят на четыре типа:

Низкий болевой порог и низкий интервал переносимости боли. Люди, которые хуже всего переносят боль. Укол, забор крови из пальца — минимальная боль переносятся тяжело. Необходима качественная анестезия при любых медицинских процедурах.

Низкий болевой порог и большой интервал переносимости. Несмотря на низкий болевой порог, такие пациенты могут переносить боль достаточно хорошо и долго. Для них главное — настрой.

Высокий болевой порог и небольшой интервал переносимости. Кратковременную, даже интенсивную боль переносят легко, практически могут не ощущать. Но при длительном воздействии — начинают испытывать мучительные страдания.

Высокий болевой порог и большой интервал переносимости боли. Такие люди переносят болевые ощущения легко, обычно к ним относятся спортсмены, психологически устойчивые личности.

Как работают обезболивающие

На сегодня изобретено несколько типов обезболивающих препаратов. Каждый предназначен для определенных целей.

Основные виды обезболивающих:

Нестероидные противоспалительные средства. Применяются курсом от семи до 14 дней при острой ноцицептивный боли

Опиоидные анальгетики. Применяются при боли высокой интенсивности, в том числе при лечении паллиативных пациентов

Другие препараты с обезболивающим эффектом:

Антиконвульсанты (первоначально использовались для лечения эпилепсии) — купируют невропатическую боль, например, невралгию тройничного нерва

Антидепрессанты — эффективны при хроническом болевом синдроме, то есть при боли, которая длится более трех месяцев

Почему боль приятна

Только человек из всех млекопитающих может получать удовольствие от боли. Например, приятную боль могут испытывать спортсмены, любители острой еды и некоторых сексуальных практик.

Дел в том, что при возникновении боли центральная нервная система вырабатывает молекулы, блокирующие боль, в том числе, эндорфины. Поэтому некоторым людям боль может приносить удовольствие.

«Отклонением от психической нормы это будет являться только тогда, когда это начнет вредить либо самому человеку, либо выстраиванию его социальных связей. Если человек живет счастливо и очень любит острый перчик, пусть себе любит», — заключила собеседница.