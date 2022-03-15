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Wildberries сообщил об устранении 70% технических ошибок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи Wildberries второй день наблюдают проблемы на сайте и в приложении маркетплейса, сама компания сообщила, что проблемы решены на 70%.

С понедельника клиенты Wildberries жалуются, что из личного кабинета пропала персональная информация, история покупок и данные о текущих доставках, а оформить заказы невозможно. Также опустели списки избранных товаров и листы ожидания. Во вторник у большинства покупателей остались такие же проблемы.

«14 марта компанией были зафиксированы технические ошибки при работе мобильных приложений и сайта. Наши специалисты устранили свыше 70% из них: оформление и оплата заказов в мобильных приложениях уже происходят в стандартном режиме. В скором времени будут устранены все оставшиеся ошибки», — говорится в сообщении Wildberries на официальной странице «ВКонтакте»

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Также маркетплейс сообщил, что персональная и финансовая информация пользователей не пострадала: данные банковских карт надежно защищены в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), который разработан ведущими международными игроками в сфере платежных систем.

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Экономика #Торговля
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