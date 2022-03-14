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«ВКонтакте» запустила приложение по переносу фото из Instagram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«ВКонтакте» запустила специальное приложение, которое позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из заблокированного на территории России Instagram, сообщается в официальном блоге соцсети.

Для переноса фотографий с описаниями в приложении необходимо указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Материалы попадут в закрытый альбом, в дальнейшем пользователь сможет изменить его приватность.

Также в приложении есть краткая инструкция, как скачать из Instagram архив. С его помощью можно дополнительно сохранять «ВКонтакте» видео и короткие вертикальные ролики Reels. Все перенесенные материалы будут также приватны

Доступ к социальной сети Instagram на территории России был ограничен Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ограничение вступило в силу с 14 марта.

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Топ комментариев

c2h5oh76

очень героически, уникальная тактика у них, ВСУ наступает, взрывая перед собой мосты

ponhik78

А их и не берут пока. Обходят, блокируют и идут дальше.

sib_man9

а ведь такие бодрые были в самолете, обещали всех наказать

pkv84

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