«ВКонтакте» запустила приложение по переносу фото из Instagram

«ВКонтакте» запустила специальное приложение, которое позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из заблокированного на территории России Instagram, сообщается в официальном блоге соцсети.

Для переноса фотографий с описаниями в приложении необходимо указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Материалы попадут в закрытый альбом, в дальнейшем пользователь сможет изменить его приватность.

Также в приложении есть краткая инструкция, как скачать из Instagram архив. С его помощью можно дополнительно сохранять «ВКонтакте» видео и короткие вертикальные ролики Reels. Все перенесенные материалы будут также приватны

Доступ к социальной сети Instagram на территории России был ограничен Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ограничение вступило в силу с 14 марта.