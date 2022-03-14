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Морозная погода ожидается на неделе в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозная погода ожидается на неделе в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Забайкальского гидрометцентра Людмила Лескова.

«На предстоящей неделе будет преобладать умеренно морозная погода. Небольшой снег пройдет местами по краю 15 и 19 марта. В остальной период существенных осадков не ожидается», — сказала синоптик.

Ветер слабый до умеренного, в дневные часы порывы до 14 метра в секунду. Преобладающая температура ночью 18-23 градусов мороза, по северным районам до минус 33 градусов, по южной половине края при облачности 12-17 градусов мороза.

Днем 4-9 градусов мороза, по северным районам до минус 13 градусов. К концу недели повышение дневных температур до ноля.

 

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kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
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