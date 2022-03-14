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Морозная погода ожидается на неделе в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Забайкальского гидрометцентра Людмила Лескова.
«На предстоящей неделе будет преобладать умеренно морозная
погода. Небольшой снег пройдет местами по краю 15 и 19 марта. В остальной
период существенных осадков не ожидается», — сказала синоптик.
Ветер слабый до умеренного, в дневные часы порывы до 14 метра
в секунду. Преобладающая температура ночью 18-23 градусов мороза, по
северным районам до минус 33 градусов, по южной половине края при
облачности 12-17 градусов мороза.
Днем 4-9 градусов мороза, по северным районам до минус 13
градусов. К концу недели повышение дневных температур до ноля.