Морозная погода ожидается на неделе в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Забайкальского гидрометцентра Людмила Лескова.

«На предстоящей неделе будет преобладать умеренно морозная погода. Небольшой снег пройдет местами по краю 15 и 19 марта. В остальной период существенных осадков не ожидается», — сказала синоптик.

Ветер слабый до умеренного, в дневные часы порывы до 14 метра в секунду. Преобладающая температура ночью 18-23 градусов мороза, по северным районам до минус 33 градусов, по южной половине края при облачности 12-17 градусов мороза.

Днем 4-9 градусов мороза, по северным районам до минус 13 градусов. К концу недели повышение дневных температур до ноля.