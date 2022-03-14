Постепенное потепление придет в Новосибирск

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Потепление началось в Новосибирске, но процесс будет идти медленно, ночи все еще ожидаются морозными, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
«Потихоньку воздушная масса прогревается. Но сохраняется антициклон, ничего не происходит. Ясно, ночи холодные и скользкие, днем небольшой прогрев», — рассказала синоптик.
Три ближайшие ночи будут морозными — 18-20 градусов ниже нуля. В дневные часы во вторник будет 8-10 градусов ниже нуля.
В среду днем воздух прогреется до минус 7-9 градусов, в четверг ожидается 6-8 градусов холода.
kygearСкоро весь здравый мир будет их долбить..
pepelmetal"неподалеку от здания" жаль не в него)
лачиновС такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...
Nik3316наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...