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Постепенное потепление придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Потепление началось в Новосибирске, но процесс будет идти медленно, ночи все еще ожидаются морозными, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Потихоньку воздушная масса прогревается. Но сохраняется антициклон, ничего не происходит. Ясно, ночи холодные и скользкие, днем небольшой прогрев», — рассказала синоптик.

Три ближайшие ночи будут морозными — 18-20 градусов ниже нуля. В дневные часы во вторник будет 8-10 градусов ниже нуля.

В среду днем воздух прогреется до минус 7-9 градусов, в четверг ожидается 6-8 градусов холода.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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Топ комментариев

kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
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