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Власти дадут дополнительные деньги на строительство Восточного обхода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральные власти выделят более 2,8 миллиарда рублей на строительство дороги «Чуйский тракт» в 2022-2024 годах, сообщает правительство Новосибирской области.

Частью Чуйского тракта должен стать Восточный обход Новосибирска. Из-за отсутствия Восточного обхода весь транзитный автомобильный транспорт с федеральных дорог Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь»  в направлении «Чуйского тракта» проходит по дорогам Новосибирска. 

«Необходимый объем средств будет предусмотрен в 2022-2024 годах. Первый этап Восточного обхода Новосибирска протяженностью 20 километров будет введен в эксплуатацию в 2024 году», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Восточный обход — 80-километровая дорога, которая должна соединить Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток через Новосибирск. Восточный обход разгрузит Бердское шоссе не менее чем на 30%.

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