Определен перечень запрещенных к вывозу из России товаров

Правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны, сообщает пресс-служба кабмина.

Всего в список попало более 200 товаров, в числе которых технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура.

В частности, запрещено вывозить из страны железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

Ограничение необходимо для обеспечения стабильности на российском рынке, оно будет действовать до конца 2022 года. При этом исключение сделано для стран Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии.