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Определен перечень запрещенных к вывозу из России товаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны, сообщает пресс-служба кабмина.

Всего в список попало более 200 товаров, в числе которых технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура.

В частности, запрещено вывозить из страны железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

Ограничение необходимо для обеспечения стабильности на российском рынке, оно будет действовать до конца 2022 года. При этом исключение сделано для стран Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии.

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Топ комментариев

Иркут 69

Хочется спросить господарей кремлевских... ну и как вам надежды на "братский Китай"..? ☺️

Killer1974

Россия станет только крепче! Главное что бы Путин дожал гейропу с амерами до конца!!!

лачинов

Если без "вражеских" денег и товаров жить неловко, то и отношения нужно было строить аккуратней. А раз...

sib_man9

какая передовая, работали бы там всеми возможными средствами , больше гладят точечно и выжидают. Котел...
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