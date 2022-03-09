Международные платежные системы Visa и MasterCard работают в России 9 марта последний день. После Россию отключают в рамках санкций в связи с военной спецоперацией на Украине. Что это значит для держателей банковских карт?

По картам Visa и MasterCard и с 10 марта можно будет совершать операции на территории России в обычном режиме: снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Карты будут поддерживаться через Национальную систему платежных карт.

Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт Visa и MasterCard будут ограничены. Банки рекомендуют находящимся за рубежом и собирающимся в поездку россиянам снять достаточное количество наличных и заранее оплатить крупные траты (отели, билеты).

В ряде зарубежных стран можно будет платить картой «Мир» (Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр).

Перевыпускать карты международных платежных систем на «Мир» не нужно, даже если у карт Visa и MasterCard заканчивается срок действия. Банки приняли решение сделать действующие карты бессрочными или продлили сроки действия на несколько лет.

Ограничения с 10 марта коснутся мобильных сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и Sber Pay (Android NFC). Это значит, что бесконтактная оплата смартфоном с карт Visa и MasterCard станет невозможна, но останется возможность платить пластиком.

При этом все электронные кошельки на картах «Мир» продолжат работать. Кроме того, на смартфоны можно установить Mir Pay, добавить в приложение карты «Мир» любых банков либо их цифровые версии, и рассчитываться бесконтактно как раньше.

Сервис СБП продолжит работать без изменений, систему быстрых переводов отключения Visa и MasterCard никак не затронут.