Депутат призвал увеличить «цену» рабочего часа

Стоимость рабочего часа необходимо повысить в России, таким мнением поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Мы стремимся к тому, чтобы человек в режиме 40-часовой рабочей недели, пятидневки, получал достаточный доход. Мы должны стремиться к тому, чтобы наш условный человеко-час стоил как можно больше», — цитирует Кирьянова URA.RU.

Он отметил, что страна не сможет перенять опыт Китая, в котором действует система шестидневной рабочей недели. Политик рассказал, что пытается добиться повышения производительности труда за счет увеличения его оплаты. По его словам, в кодекс о труде были внесены определенные поправки, связанные с удаленным доступом, чтобы ограничить труд работника в вечернее и ночное время.

«Для нас важнее труд самозанятого, который ничем не регламентируется в плане времени. Это образ труда ответственного человека, который понимает свою квалификацию, кормит себя и свою семью и стремится к развитию, а не люди, которые являются винтиками производственного процесса», — подытожил парламентарий.