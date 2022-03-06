Джонсон отрекся от планов бросать вызов России

Страны НАТО не станут бросать вызов России и вступать в военный конфликт на Украине, написал британский премьер-министр Борис Джонсон в статье для The New York Times.

«Это не конфликт НАТО, и он им не станет. Ни один союзник не посылал боевые части в Украину. У нас нет вражды к русскому народу, и у нас нет желания бросить вызов великой нации и мировой державе», — приводит РБК выдержки из статьи

По слова Джонсона, страны НАТО не должны позволять Кремлю искажать их намерения с целью оправдания «войны» на Украине. «Агрессивный акт Владимира Путина должен потерпеть неудачу, и его провал должен быть заметен», — подчеркнул британский премьер.

В середине декабря 2021 года Москва направила Вашингтону проект договора о гарантиях безопасности. Россия требовала, чтобы НАТО не принимало в состав бывшие республики СССР, в том числе Украину и Грузию.

У Украины не было серьезных перспектив вступить в НАТО и альянс был готов к переговорам о гарантиях безопасности для России, отметил в статье Джонсон.

После начала военных действий президент Украины Владимир Зеленский просил, чтобы НАТО закрыло небо над Украиной. Альянс решил, что такой шаг может спровоцировать войну с Россией.