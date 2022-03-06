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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Джонсон отрекся от планов бросать вызов России

Источник:
РБК
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Фото: UK Government / OGL 3

Страны НАТО не станут бросать вызов России и вступать в военный конфликт на Украине, написал британский премьер-министр Борис Джонсон в статье для The New York Times.

«Это не конфликт НАТО, и он им не станет. Ни один союзник не посылал боевые части в Украину. У нас нет вражды к русскому народу, и у нас нет желания бросить вызов великой нации и мировой державе», — приводит РБК выдержки из статьи

По слова Джонсона, страны НАТО не должны позволять Кремлю искажать их намерения с целью оправдания «войны» на Украине. «Агрессивный акт Владимира Путина должен потерпеть неудачу, и его провал должен быть заметен», — подчеркнул британский премьер.

В середине декабря 2021 года Москва направила Вашингтону проект договора о гарантиях безопасности. Россия требовала, чтобы НАТО не принимало в состав бывшие республики СССР, в том числе Украину и Грузию.

У Украины не было серьезных перспектив вступить в НАТО и альянс был готов к переговорам о гарантиях безопасности для России, отметил в статье Джонсон.

После начала военных действий президент Украины Владимир Зеленский просил, чтобы НАТО закрыло небо над Украиной. Альянс решил, что такой шаг может спровоцировать войну с Россией.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

CaRdan

Вечно им кто-то что-то должен давать.
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