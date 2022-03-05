Сталин: альтернативные версии смерти

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года в своей подмосковной резиденции в Кунцево. Большинство историков считают, что смерть генералиссимуса носила естественный характер. Однако кончина Сталина окружена множеством странностей. Какие альтернативные теории существуют?

По официальной версии, 1 марта у вождя произошло кровоизлияние в мозг, несколько дней ему пытались помочь врачи, но очень скоро стало понятно, что это агония. Стране объявили о тяжелой болезни Сталина утром 4 марта, на следующий день он умер.

Как официально умер Сталин?

Сталин посмотрел голливудский фильм «Возмездие» вместе с ближайшим окружением — Берией, Маленковым, Хрущевым и Булганиным. После этого вождь пригласил всех на поздний ужин на кунцевскую дачу, который затянулся на всю ночь. Такой распорядок советского лидера был традиционным.

Под утро 1 марта Сталин пошел к себе в спальню. Обычно он выходил оттуда к полудню, однако на этот раз вождь оставался в комнате и не отдавал никаких распоряжений по телефону. Охрана насторожилась, но беспокоить Сталина не решилась. К тому же в районе 19 часов в спальне загорелся свет.

Но вождь при этом не выходил. Только около 23 часов охранник Петр Лозгачев воспользовался подвернувшимся предлогом побеспокоить Сталина — ему доставили свежую почту. Он увидел вождя, лежащего на полу в пижаме. Он не мог говорить, но находился в сознании. Охрана переложила его на диван и вызвала начальство.

На дачу приехали Маленков, Берия, Хрущев и Булганин, при этом зайти к Сталину решились только двое первых. К этому времени вождь уснул. Услышав его похрапывания, сталинские соратники обругали охрану за панику и поспешно уехали. Но 2 марта охранники снова доложили, что с вождем что-то происходит.

На этот раз на дачу направили врачей. Прибывший доктор Павел Лукомский сразу констатировал инсульт. Теперь у постели Сталина постоянно дежурили. Иногда он приходил в сознание. Его дочь Светлана Аллилуева описывала взгляд отца: «То ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью». 5 марта в 21 час 50 минут советский вождь умер.

Куда пропал Сталин перед смертью?

Согласно официальному заключению медиков, Сталин умер от инсульта, случившегося в ночь на 1 марта. Но историки отмечают странный временной провал — последнее официальное сообщение о протокольных мероприятиях вождя датировано 18 февраля. После этой даты Сталин фактически «исчезает».

Например, вождь не присутствовал на праздновании 35-й годовщины Советской армии 23 февраля, чтобы было неслыханно. Он также пропустил выборы в местные советы, хотя до этого демонстративно посещал избирательный участок. По версии ряда исследователей, Сталин мог пострадать от кровоизлияния намного раньше официальной даты, а его состояние скрывалось.

Умереть помогли соратники?

Некоторые историки уверены, что соратники Сталина специально не торопились с вызовом врачей, получив тревожное сообщение охраны. Действительно, помощь стала оказываться слишком поздно, медики быстро поняли, что смерть вождя неизбежна.

Например, Хрущев в мемуарах отмечал странные действия ближайших соратников, которые до последнего делали вид, что с вождем все хорошо. Но официальная теория достаточно логична — они посчитали произошедшее событие недоразумением и паникой охраны.

Вождя отравили?

Версия с отравлением Сталина также довольно популярна — чаще всего в роли убийцы выступает Лаврентий Берия. По этой версии, глава госбезопасности непосредственно поучаствовал в операции, когда понял, что над ним сгущаются тучи. На тот момент Сталин организовал глобальную реформу Политбюро.

Яд мог быть подсыпан рядовым исполнителем. На такой сценарий может намекать подозрительная смерть начальника сталинской охраны, полковника Ивана Хрусталева. Он скоропостижно скончался буквально на следующий год, когда ему было всего 47 лет. Возможно, Хрусталев знал что-то опасное для советской власти.

Вместо Сталина похоронили двойник?

Акт патологоанатомического обследования тела не совпадает с прижизненными описаниями Сталина, хотя обследование выполняли сразу 19 врачей. Например, они не нашли сросшихся пальцев на левой ступне вождя.

Кроме этого, медики не нашли характерного повреждения локтевого сустава на левой руке. Из этого некоторые историки сделали вывод, что на даче умер двойник, а реальный Сталин скончался намного раньше и был тайно заменен фальшивкой. Критики версии отмечают, что подобный спектакль вряд ли можно было хранить в тайне почти 70 лет.