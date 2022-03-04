НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Весеннее тепло придет в Забайкалье на праздники

Источник:
Sibnet.ru
273 0
Фото: © Sibnet

Потепление придет в Забайкальский край в праздничные дни, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Забайкальского Гидрометцентра Надежда Щевелева.

«6-8 марта Забайкалье будет находиться в теплой воздушной массе. Ожидается весенний характер погоды: малооблачно, без осадков, с большим суточным ходом температуры воздуха, в дневные часы в отдельных районах с порывами ветра до 9-14 метров в секунду», — написала синоптик.

Температура ночью составит 13-18 градусов мороза, по восточной половине края до 21-26 градусов мороза. 6 марта ночью по северным районам будет 28-33 градусов мороза.

Максимальная температура днем в северных районах не превысит 3-8 градусов мороза, на остальной территории края воздух начнет постепенно прогреваться от минуса 2 до 3 градусов 6 марта до 3-8 градусов 7 марта. 8 марта на большей территории края максимальная температура днем повысится до 5-10 градусов тепла.

Еще по теме
Синоптики пообещали новосибирцам неспокойный март
Оттепель в Новосибирске сменится резким похолоданием
Более 150 мешков мусора вывезли с Ольхона
Ветер в Новосибирске усилится
смотреть все
Забайкалье #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Синоптики пообещали новосибирцам неспокойный март
Лаборатория искусственного интеллекта открылась в омском вузе
Оттепель в Новосибирске сменится резким похолоданием
Весеннее тепло придет в Забайкалье на праздники
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Евросоюз лишил Россию евро
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

mosquito__2010

Ты дорогой у своего МИДа спроси на ряду с МИДами Польши и Германии почему и зачем они Януковича кинули...

ВЕРЕЩАГИН

СИБНЕТ, прекратите ретранслировать укропские фейки !!!Пара осветительных ракет и непонятная возня на...

antibacila

Да давно пора следователям пробежаться по этому желтому сайтишке. Заголовки такие громкие клепают, а...

pepelmetal

Россию не слушали, с чего бы лицемерные страны сейчас слушать?
Sibnet.Ru