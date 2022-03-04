Весеннее тепло придет в Забайкалье на праздники

Потепление придет в Забайкальский край в праздничные дни, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Забайкальского Гидрометцентра Надежда Щевелева.

«6-8 марта Забайкалье будет находиться в теплой воздушной массе. Ожидается весенний характер погоды: малооблачно, без осадков, с большим суточным ходом температуры воздуха, в дневные часы в отдельных районах с порывами ветра до 9-14 метров в секунду», — написала синоптик.

Температура ночью составит 13-18 градусов мороза, по восточной половине края до 21-26 градусов мороза. 6 марта ночью по северным районам будет 28-33 градусов мороза.

Максимальная температура днем в северных районах не превысит 3-8 градусов мороза, на остальной территории края воздух начнет постепенно прогреваться от минуса 2 до 3 градусов 6 марта до 3-8 градусов 7 марта. 8 марта на большей территории края максимальная температура днем повысится до 5-10 градусов тепла.