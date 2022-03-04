США призвали Россию прислушаться ко всему миру

Соединенные Штаты Америки призывают Россию прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран. А все мы <...> будем двигаться вперед и строить процветающее будущее, пока Россия страдает вследствие полной экономической и технологической изоляции от остального мира за преступления, совершаемые на Украине», — сказала Нуланд в интервью ТАСС.

По ее словам, России необходимо прислушаться к мнению мира, новой холодной войны никто не хочет.

Нуланд добавила, что США сохраняют готовность к переговорам с РФ по поставленным ею вопросам безопасности в Европе, в том числе по Украине.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации российских войск на Украине, целью которой назвал защиту местного населения от «геноцида». Генеральная Ассамблея ООН в среду приняла резолюцию с осуждением операции РФ на Украине. За проголосовали представители 141 страны, против — пять государств, 35 воздержались.