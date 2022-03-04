НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США призвали Россию прислушаться ко всему миру

Источник:
Sibnet.ru
526 8
Фото: © United Nations

Соединенные Штаты Америки призывают Россию прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран. А все мы <...> будем двигаться вперед и строить процветающее будущее, пока Россия страдает вследствие полной экономической и технологической изоляции от остального мира за преступления, совершаемые на Украине», — сказала Нуланд в интервью ТАСС.

По ее словам, России необходимо прислушаться к мнению мира, новой холодной войны никто не хочет.

Нуланд добавила, что США сохраняют готовность к переговорам с РФ по поставленным ею вопросам безопасности в Европе, в том числе по Украине.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации российских войск на Украине, целью которой назвал защиту местного населения от «геноцида». Генеральная Ассамблея ООН в среду приняла резолюцию с осуждением операции РФ на Украине. За проголосовали представители 141 страны, против — пять государств, 35 воздержались.

Тема: Военная операция на Украине
«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес
Военнослужащий из Читы погиб на Украине
РФС оспорит в суде отстранение от мирового футбола
Затонул флагман украинского флота — «Гетман Сагайдачный»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Спрос на кузбасский уголь сохранился на мировых рынках
Сибиряков призвали собирать грибы и ягоды ради дохода
Военнослужащий из Читы погиб на Украине
Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Евросоюз лишил Россию евро
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

mosquito__2010

Ты дорогой у своего МИДа спроси на ряду с МИДами Польши и Германии почему и зачем они Януковича кинули...

ВЕРЕЩАГИН

СИБНЕТ, прекратите ретранслировать укропские фейки !!!Пара осветительных ракет и непонятная возня на...

antibacila

Да давно пора следователям пробежаться по этому желтому сайтишке. Заголовки такие громкие клепают, а...

pepelmetal

Россию не слушали, с чего бы лицемерные страны сейчас слушать?
Sibnet.Ru