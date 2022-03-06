Windows 11 получила экологически чистые обновления

Центр обновления Windows 11 начал планировать загрузку компонентов таким образом, чтобы это наносило наименьший вред окружающей среде. Теперь система учитывает наличие возобновляемых источников энергии поблизости и старается косвенно снизить выбросы углекислого газа.

Для работы экологически чистого режима компьютер должен быть подключен к сервисам electricityMap или WattTime, сообщается в официальном блоге Windows . Эти системы дают информацию о том какими энергосетями запитано устройство возобновляемыми или использующими ископаемое топливо.

При использовании чистых источников энергии система будет оповещать об экологичности загружаемых компонентов Windows. Данная настройка отключается в Центре обновления и не является обязательной.

Немедленную установку обновлений в Windows 11 можно по-прежнему запустить, но она неявная. Для срочной загрузки компонентов нужно перейти в настройки (Win+I), «Центр обновления Windows» и выбрать «Проверить наличие обновлений».