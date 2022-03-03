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Россиянам посоветовали вывести криптовалюту

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Российским владельцам криптовалюты посоветовали вывести ее на личные кошельки из-за новых ограничений, введенных властями.

Указ российского президента, который наложил ограничения на вывод капитала за границу, напрямую не запрещает трансграничные операции с криптовалютой, но многие криптобиржи замораживают аккаунты россиян, пояснила руководитель «Пепеляев Групп» Полина Бардина.

Переводить криптовалюту на зарубежные криптовалютные кошельки можно. Однако если раньше у резидентов была возможность вывести через криптобиржу денежные средства в иностранной валюте на зарубежный банковский счет, то теперь такие операции запрещены», — пояснила она.

Бардина добавила, что на криптобиржи оказывается давление со стороны международных регуляторов и органов власти иностранных государств. Некоторые крупные площадки уже приостановили обслуживание аккаунтов российских пользователей.

Цифровые валюты можно хранить на кошельках торговых сервисов или личных электронных кошельках. В первом случае это аналог хранения денег в банках. Во втором это аналог наличного хранения средств.

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Экономика #Деньги
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